Scherma: Foto dell’anello su Instagram, Kharlan dice sì a Samele

Lo sciabolatore foggiano: "Il suo amore mi ha cambiato"

FOGGIA, 05 SET – Olga Kharlan ha detto sì: lo schermidore foggiano plurimedagliato olimpico Luigi Samele si è dichiarato alla sua compagna ucraina, a sua volta sei volte medagliata olimpica nella sciabola, durante la loro vacanza in California. I due atleti, bronzo nella sciabola individuale per Samele e oro in quella squadre e bronzo nell’individuale per la Kharlan ai recenti Giochi di Parigi, dividono il loro amore ormai da cinque anni. A formalizzare la decisione anche la foto dell’anello immortalata in un post su instagram di Olga con la frase: “Unexpectedly i said yes (“Inaspettatamente ho detto di sì)”. La loro storia d’amore è nata tra le pedane del circuito mondiale di scherma e fortificata da un particolare evento che vide protagonisti i due sciabolatori tre anni fa. Poco dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, Olga decise di partire da Bologna, dove si era trasferita con Luigi, per convincere la sorella maggiore Tanya, con la quale condivideva la casa a Kiev, a seguirla in Italia assieme al figlioletto di due anni. Si incontrarono al confine tra Ucraina e Romania. Le due ragazze trovarono Luigi a Budapest, dove era arrivato in aereo per portare entrambe in auto fino a Bologna. “L’amore per Olga – raccontò Gigi Samele – è alla base del mio cambiamento nella scherma: un conto è essere innamorati ed un altro averla a fianco e poter capire, ad esempio, la sua etica del lavoro. Non molla mai e lo fa sempre con il sorriso sulle labbra”. Samele sostenne contro tutto e tutti la sua compagna anche durante i Mondiali di Milano 2023, quando Olga preferì allungare la sua sciabola verso l’atleta russa Smirnova e non salutarla con la stretta di mano dopo l’incontro vinto facilmente dall’Ucraina, prima di essere ingiustamente squalificata e poi riammessa dalla Fie (Federazione internazionale della scherma). Ora l’attesa è per la data delle nozze.

