Scherma: GP Torino Fioretto donne; vince Favaretto

Batte in rimonta la canadese Harvey. Bronzo Errigo e Cristino

TORINO, 09 FEB – L’azzurra Martina Favaretto ha vinto il Grand Prix di Torino-Trofeo Inalpi di fioretto donne. La 23enne veneta ha battuto in finale la canadese Eleanor Harvey per 15-12, dopo essersi trovata sotto per 2-9 ma riuscendo in una spettacolare rimonta. Per lei è la seconda vittoria in carriera nel circuito GP di Coppa dopo quella dell’anno scorso a Shanghai. Tutto azzurro anche il terzo gradino del podio, perché Favaretto in semifinale si era imposta per 15-14 su Anna Cristino (che nei 16/i aveva eliminato la campionessa olimpica Lee Kiefer), mentre nell’altra semifinale Harvey aveva vinto 15-12 sulla portabandiera dell’Italia ai Giochi di Parigi Arianna Errigo. Eliminate nei quarti di finale altre due italiane, Irene Bertini battuta da Harvey e Francesca Palumbo che ha perso con Errigo.

