Scherma: in Coppa del Mondo doppio impegno giapponese per le due azzurre Fiamingo e Santuccio

Domani a Nanchino in Cina la prova individuale e domenica la gara a squadre con l'Italspada già qualificata per i Giochi di Parigi. Nella prova maschile in Georgia avanza l'etneo Gianpaolo Buzzacchino

Ha preso il via a Nanchino in Cina la tappa di Coppa del Mondo di spada femminile e domani saranno ben nove le azzurre in pedana nel tabellone principale della gara individuale. Alle già ammesse di diritto per la posizione nel ranking internazionale, Mara Navarria (8ª), le due etnee Alberta Santuccio (9ª) e Rossella Fiamingo (10ª) e Giulia Rizzi (17ª), si sono aggiunte dopo la fase eliminatoria Nicol Foietta, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Sara Kowalczyk e Federica Isola.

La spadista catanese Alberta Santuccio (Gs Fiamme Oro), numero 9 del ranking internazionale

Domani (via alle 2 nella notte italiana) un doppio impegno giapponese per le due straordinarie spadiste catanesi. All’esordio nel tabellone principale la vicecampionessa iridata in carica Alberta Santuccio troverà sulla sua strada Honami Suzuki, numero 214 del ranking già battuta in Coppa del Mondo (13-10) nel 2019 a Doha.

La spadista catanese Rossella Fiamingo (Cs Carabinieri), numero 10 del ranking internazionale

Per la doppia iridata Rossella Fiamingo la numero 43 del ranking, Miho Yoshimura, battuta (15-9) nell’unico confronto diretto, in occasione dei preliminari dei Mondiali di Milano 2023.

Il formidabile quartetto dell’Italspada già qualificato per i Giochi di Parigi: Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Mara Navarria

Domenica è in programma la prova a squadre con l’Italspada già qualificata per i Giochi di Parigi che scenderà in pedana con Mara Navarria, Giulia Rizzi e le due catanesi Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio.

Lo spadista catanese Gianpaolo Buzzacchino (Gs Fiamme Oro)