Scherma: Italspada donne regina in Coppa del Mondo, Giulia Rizzi d’oro, bronzo all’etnea Alberta Santuccio

Sport

Domani la prova a squadre e ci sarà anche l'altra etnea Rossella Fiamingo, la doppia iridata che oggi ha chiuso al 5° posto

L’Italspada donne si avvia a grandi passi verso i Giochi di Parigi dove sarà sicuramente protagonista. Dopo aver staccato in anticipo il “pass” olimpico le spadista del c.t. Dario Chiadò continuano a dominare la scena e oggi in Coppa del Mondo sono arrivati dalla Cina due straordinari podi con l’oro di Giulia Rizzi e l’argento della catanese Alberta Santuccio; ai piedi del podio l’altra etnea Rossella Fiamingo e al 33° posto Mara Navarria, che completa il quartetto che domani a Nanchino scenderà in pedana per la prova a squadre.

Giulia Rizzi d’oro e bronzo per Alberta Santuccio

A Nanchino oggi è arrivato il secondo successo in Coppa per Giulia Rizzi, dopo la vittoria del dicembre 2022 a Vancouver, ma anche secondo podio per lei nel 2024 (era stata argento a Doha). La spadista friulana delle Fiamme Oro nei primi due assalti ha superato la polacca Pawlowska 15-11 e l’estone Lehis 15-12 e negli ottavi ha superato dopo una bella sfida la coreana Kang (12-11). Nei quarti ancora un successo al fotofinish contro la cinese Tang (15-14) e grande prova in semifinale contro la polacca Swatowska-Wenglarczyk (15-10). In finale, Giulia Rizzi, classe ’89, non ha dato spazio alla coreana Song battuta nettamente sul 15-8.

La catanese Alberta Santuccio, dall’argento iridato al bronzo in Coppa del Mondo

Alberta Santuccio firma autografi ai giovani tifosi cinesi

E prima l’Italspada aveva fatto festa per l’ennesima impresa firmata dalla vicecampionessa del mondo in carica Alberta Santuccio con la catanese delle Fiamme Oro che dopo un avvio alla grande con i successi nei primi turni contro la giapponese Suzuki (14-7), la svizzera Krieger (15-4), nel derby azzurro contro Nicol Foietta (5-7), nei quarti ha ottenuto l’ennesima larga vittoria contro la francese Epee (15-5), che ha permesso alla poliziotta catanese, classe ’94 di tornare sul podio individuale di Coppa che le mancava dal trionfo di Tallin nel novembre 2022 (ma di mezzo c’era stato l’argento individuale ai Mondiali di Milano).

La gioia di Alberta Santuccio a Nanchino

Poi in semifinale uno stop amaro, per una sola stoccata, contro la coreana Song con il punteggio di 11-10 e la medaglia di bronzo che permetta di risalire dall’attuale nono posto nel ranking.

Il c.t. Dario Chiadò con Rossella Fiamingo

Posizioni che risalirà sicuramente anche la doppia iridata Rossella Fiamingo (prima di Nanchino era 10ª), l’altra formidabile spadista etnea del Cs Carabinieri, che si è fermata ad un passo dal podio (5ª). All’esordio la Fiamingo aveva superato la giapponese Yoshimura (15-12), poi l’atleta neutrale Murtazaeva (7-6) e all’esordio stagionale nella “top 8” la polacca Knapik-Miazga (13-12). Lo stop è arrivato nei quarti contro l’altra polacca Swatowska-Wenglarczyk (15-11).

La doppia iridata Rossella Fiamingo

Italspada in trionfo in Coppa del Mondo a Nanchino