Sport

Scherma: la campionessa etnea Rossella Fiamingo sul podio in Coppa del Mondo a Barcellona

In Spagna ritorno sul podio dopo due anni per la doppia iridata e oro, argento e bronzo olimpico. L'altra etnea Alberta Santuccio chiude al 18° posto. Nella prova maschile in Germania straordinario sesto posto del giovane talento etneo Gianpaolo Buzzacchino

Di Lorenzo Magrì | 08 Febbraio 2025