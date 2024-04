Scherma: la catanese Maria Roberta Casale d’argento nella prova nazionale di Catania

Sport

La spadista del Cus Catania ancora protagonista dopo aver vestito l'azzurro agli Europei giovanili. Bene anche gli altri talenti siciliani che hanno staccato il "pass" per i tricolori cadetti e giovani di Genova. Soddisfatti gli organizzatori per i numeri record dell'evento

Numeri record per la 2ª prova nazionale di qualificazione cadetti e giovani di spada, ospitata in due giornate alla Sicilfiera di Misterbianco con l’organizzazione del Club Scherma Acireale in collaborazione con la Federscherma nazionale, il Comune di Catania e il Coni Sicilia. Due giorni di grande scherma con 950 atleti, 41 pedane e un flusso di visitatori totali che nella due giorni si è avvicinato alle 6000 presenze e che ha regalato a molti schermidori gli ultimi punti per accedere alla finale nazionale e alla finale gold.

Maria Roberta Casale (Cus Catania), d’argento nella finale cadette di Catania

La Sicilia a conferma di una grande tradizione in questa disciplina ha visto salire sul podio la spadista del Cus Catania Maria Roberta Casale, reduce dagli impegni in azzurro agli Europei U. 17 e U.20 di Napoli. Maria Roberta Casale ha vinto l’argento nella finale cadette chiudendo al 2° posto nel ranking e qualificandosi per la finale dei campionati italiani in programma dal 24 maggio a Genova dove sarà impegnata anche nella categoria giovani.

Al centro Sofia Torrisi (Methodos Battiati)

A Catania tra le cadette 17° posto e “pass” tricolore anche per Sofia Torrisi (Methodos Battiati) e per Aurora Cristina della Scherma Jonica Acireale, già sicura di un posto anche tra le giovani grazie al buon ottavo posto di Catania.

Aurora Cristina e il maestro Mimmo Patti (Scherma Jonica Acireale)

Benedetta Giuffrè (Catania Scherma)

Giovanni Sinatra e il maestro Matteo Scamarda (Cus Catania)

Il maestro Mimmo Patti e Giuseppe Torrisi (Circolo della Scherma Jonica)

E nella gara giovani oltre ad Aurora Cristina, 11ª Benedetta Giuffrè (Catania Scherma) altra qualificata per Genova. A Catania a livello maschile il migliore è stato Giovanni Sinatra (Cus Catania), 12° tra i cadetti e Giuseppe Torrisi (Scherma Jonica Acireale) 16° tra i giovani. Sono comunque tanti i talenti siciliani che hanno staccato il “pass” per i tricolori giovani e cadette in programma dal 24 maggio a Genova e nutrito anche il gruppo che prenderà parte ai tricolori gold.

Sebastiano Manzoni, consigliere nazionale della Federscherma e Sergio Parisi, assessore allo Sport del Comune di Catania