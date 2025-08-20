Scherma: la storia d’oro di Rossella Fiamingo è diventata una favola per i bambini

Sport

"Rossella e La Maschera Magica" è una delicatissima, avvincente e appassionate storia dedicata all'olimpionica catanese della spada azzurra. Rossella e il fidanzato Greg Paltrinieri l'azzurro più medagliato nel nuoto, la coppia d'oro dello sport italiano che punta ai Giochi di Los Angeles 2028

Ai Giochi di Londra 2012 Rossella Fiamingo era stata la più giovane della spedizione azzurra di scherma e quattro anni dopo ai Giochi di Rio 2016 si era presentata in pedana da doppia campionessa del Mondo (oro nel 2014 a Kazan e nel 2015 a Mosca), prima azzurra della storia a centrare questa impresa, vincendo l’argento individuale.

Rossella Fiamingo e il maestro Giovanni Sperlinga

Rossella Fiamingo, catanese, classe 1991, ha scritto pagine di storia della scherma e dello sport italiano, partendo dalla palestra ricavata in un garage a Sant’Agata li Battiati del suo primo maestro Giovanni Sperlinga che l’ha forgiata e mandata in orbita alla Methodos Battiati, fino a diventare una delle migliori spadiste del panorama internazionale di sempre.

Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio oro con l’Itlspada ai Giochi di Parigi 2024

La Fiamingo nel 2024 con l’altra etnea Alberta Santuccio (si allenano insieme a Roma con il maestro Daniele Pantoni), Giulia Rizzi e Mara Navarria ha vinto l’oro con l’Italspada ai Giochi di Parigi e quest’anno è stata grande protagonista in Coppa del Mondo (bronzo a Barcellona), agli Europei (bronzo a squadra con la Santuccio) e ai Mondiali dove ha sfiorato due volte il podio, 7ª bella prova individuale e 4ª nella gara a squadre.

Rossella Fiamingo in fumetto per i bambini per presentare la favola “Rossella e la maschera Magica”, grazie a “Le Favole di “, seguitissimo progetto di podcast per bambini

E per celebrare questa straordinaria campionessa della scherma, “Le Favole di B”, seguitissimo progetto di podcast per bambini, ha voluto fare un omaggio e ha chiesto e immediatamente ottenuto l’autorizzazione di Rossella e della sua società, il Gruppo Sportivo Carabinieri, per trasformare in una favola il suo autentico racconto d’amore per la scherma.

Rossella Fiamingo ha vinto tutto in carriera, prima azzurra doppia iridata individuale nella spada e nel 2012 la più giovane della spedizione azzurra di scherma ai Giochi di Londra

Una favola che racconta la storia di Rossella Fiamingo, che in quei quattro minuti e mezzo in cui la voce narrante spiega cosa sia quella “Maschera Magica”, spiega tutto il colpo di fulmine scoccato tra la campionessa catanese e il suo sport. C’è la svolta personale ed emotiva che una bambina timida ha conosciuto salendo in pedana. C’è la magia nel capire che la sicurezza acquisita con la maschera poi resta…anche senza.

Rossella Fiamingo e la sua “maschera magica” (foto Augusto Bizzi)

C’è soprattutto la voglia di sognare – e coronare – sempre nuovi e avvincenti traguardi, così com’è accaduto a una due volte campionessa del mondo e tre volte medagliata olimpica, vincitrice con le sue compagne dello storico oro a squadre a Parigi 2024.

Rossella Fiamingo e il c.t. azzurro della spada Dario Chiadò

La favola “Rossella e la Maschera Magica” è stata pubblicata sul sito e sui canali social de “Le Favole di B” subito dopo i campionati del Mondo di Tbilisi 2025, che per Rossella Fiamingo ha rappresentato un altro traguardo storico della sua carriera: la decima partecipazione a un Mondiale Assoluto.

“In Georgia – racconta Rossella Fiamingo – ho chiuso per due volte a un passo dal podio: 7ª nella prova individuale e 4ª nella gara a squadre. Due medaglie sfumate d’un soffio”. Eppure, al di là di quel che resta in grande evento iridato, un’altra, l’ennesima prova di straordinaria competitività di Rossella Fiamingo che rimane a 34 anni, tra le migliori al mondo. Dimostrazione che quella “Rossella e la Maschera Magica” è una favola vera, che continua.

“Ero una bambina timida e riservata – racconta Rossella con la voce narrante della favola “Rossella e la Maschera Magica” – quando incontravo altre bambine diventavo rossa e a scuola a ricreazione mi nascondevo dietro ad un albero per non farmi vedere dalle mie compagne. Poi la svolta grazie a mia mamma Tella che mi ha portato in palestra speciale dove si insegnava la scherma e mi ha detto: “Provala”. Io ero sempre timida ma è stato importante l’impatto con il maestro Giovanni Sperlinga”.

“Mi ero infatti nascosta dietro a mia mamma – continua Rossella – e il maestro Giovanni con un tenero sguardo si è avvicinato e mi ha detto vuoi conoscere un segreto speciale? Io ho annuito e lui mi ha fatto vedere una maschera in metallo con una griglia davanti, dicendomi: “Quando la indossi diventerai invisibile alle timidezze”. L’ho indossata e improvvisamente mi sono sentita diversa, più forte, più coraggiosa e soprattutto nessuno poteva vedere le mie guance rosse!”.

Rossella e Greg coppia d’oro dello sport italiano.

Con quella maschera è cominciata la favola d’oro di Rossella che ancora continua con la spadista etnea il fidanzato, Greg Paltrinieri, l’azzurro più medagliato nel nuoto che puntano ai Giochi di Los Angeles 2028. Per la coppia d’oro dello sport italiano vacanze in Sicilia e nel mirino i Giochi di Los Angeles 2028.

