Scherma: Mondiali; Curatoli in semifinale, prima medaglia Italia

Sciabolatore azzurro nei 4/i batte 3 volte olimpionico Szilagy

ROMA, 25 LUG – Prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di scherma di Tbilisi. C’è infatti l’impresa del napoletano Luca Curatoli, che in una sfida dei quarti della sciabola ha battuto 15-12 il tre volte campione olimpico Aron Szilagy, 35enne fuoriclasse ungherese. Curatoli è quindi in semifinale, e si è quindi assicurato come minimo la medaglia di bronzo.

