agenzia

Dopo Bianchi, Choi Chun di Hong Kong batte anche il toscano

ROMA, 23 LUG – Nessun fiorettista italiano salirà sul podio della gara individuale dei Mondiali di Tbilisi. Filippo Macchi, ultimo azzurro rimasto in gara, è stato infatti battuto dal rappresentante di Hong Kong Choi Chun Yin Ryan (che negli ottavi aveva eliminato Giullame Bianchi) per 15-14 in una sfida dei quarti di finale.

