Scherma: Mondiali; Macchi unico azzurro rimasto nel fioretto

agenzia

A Tbilisi eliminati negli ottavi Bianchi e Foconi

ROMA, 23 LUG – Filippo Macchi, poliziotto di Pontedera argento ai Giochi di Parigi, è rimasto l’unico italiano rimasto in gara dopo gli ottavi di finale del torneo di fioretto maschile dei Mondiali a Tbilisi. L’azzurro ha battuto il francese Pierre Loisel per 15-11 e nei quarti affronterà il rappresentante di Hong Kong Ryan Choi Chun Yin, vincitore dell’azzurro Guillame Bianchi per 15-10. Alessio Foconi, invece, ha perso 15-14 con l’ ‘atleta neutrale’ Kirill Borodachev

