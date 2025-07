Scherma: Mondiali; Marini subito fuori nel fioretto

agenzia

Campione in carica battuto dal giapponese Nagano nei 16/i

ROMA, 23 LUG – Tommaso Marini è già fuori dai Mondiali di scherma, a Tbilisi. Il campione iridato in carica del fioretto è stato eliminato nei sedicesimi di finale dal giapponese Yudai Nagano, impostosi all’ultima stoccata, con il punteggio di 15-14. Marini non riuscirà così a difendere il titolo iridato vinto due anni fa a Milano. Gli altri tre fiorettisti azzurri, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi, si sono invece qualificati per gli ottavi di finale.

