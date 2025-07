Scherma: nasce ‘Assalto’, il nuovo canale della Federazione

agenzia

Sulla piattaforma Sportface: con dirette, clip e approfondimenti

ROMA, 21 LUG – E’ nata “ASSALTO – La Tv della Scherma”, nuovo canale Ott della Federazione Italiana Scherma – ospitato dalla piattaforma Sportface – che fa il suo debutto proprio in occasione del Mondiale di Tbilisi 2025. Il canale sarà un hub di contenuti che spazieranno dalle dirette delle competizioni alle clip dedicate ad approfondimenti, interviste e format originali sui protagonisti del movimento schermistico italiano. “Iniziamo, proprio in occasione del Mondiale di Tbilisi 2025, una nuova importante tappa nel nostro percorso di promozione e narrazione della scherma italiana con il lancio di un canale Ott dedicato al racconto delle competizioni agonistiche del settore olimpico e paralimpico, delle storie e delle tantissime attività della nostra disciplina – le parole del Presidente federale Luigi Mazzone -. Per la Federazione, il canale ‘ASSALTO’ ha trovato nella piattaforma Sportface TV la sua ideale collocazione per proseguire il cammino intrapreso, con l’obiettivo di dare alla scherma una presenza mediatica sempre più capillare ed efficace, che diffonda il fascino, la bellezza e i valori del nostro sport”. La fruizione di tutti i contenuti del canale sarà completamente gratuita, previa registrazione tramite indirizzo mail e scegliendo una password.

