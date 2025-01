Scherma: partirà da Doha la stagione 2025 delle due olimpioniche Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo

Sport

A fine mese il ritorno in pedana delle due straordinarie campionesse etnee. Domani Coppa del Mondo Under 20 a Udine e ci sarà da tifare per le loro eredi: Benedetta Giuffrè, Maria Roberta Casale e Aurora Maria Cristina

La Coppa del Mondo di spada nel 2025 comincerà il suo cammino da Doha. Dal 24 al 26 prossimi, nella capitale del Qatar andrà in scena il primo Grand Prix della stagione per la specialità a cui prenderanno parte 24 azzurri e per l’occasione ci sarà il ritorno in pedana, dopo lo splendido trionfo a squadre ai Giochi di Parigi 2024, delle due olimpioniche catanesi Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio.

Le due campionesse olimpiche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio

Un grande ritorno per le campionesse di Parigi, la tre volte medagliata olimpica Rossella Fiamingo e la “donna dell’ultima stoccata” nonché fresca sposa Alberta Santuccio al rientro alle gare col chiaro intento di risalire posizioni nel ranking dopo aver saltato le prime due prove. Al momento Alberta Santuccio ripartirà come numero 7 del ranking, più distante Rossella Fiamingo che si trova al 19° posto.

Alberta Santuccio pronta a ritornare in pedana dopo un 2024 da incorniciare

Rossella Fiamingo pronta a risalire posizioni nel ranking internazionale

A Doha al maschile in azzurro ci sarà anche il catanese Gianpaolo Buzzacchino che proverà a risalire posizioni nel ranking internazionale che al momento lo vede all’88° posto.

Lo spadista etneo Gianpaolo Buzzacchino

COPPA DEL MONDO U. 20: IN PEDANA TRE ETNEE. E in attesa di rivedere in pedana queste due straordinarie campionesse e il giovane talento etneo, tocca alle loro eredi difendere i colori azzurri. Domani e domenica a Udine è infatti in programma la prova di Coppa del Mondo Under 20 e tra le convocate ci sono anche tre formidabili talenti catanesi: Maria Roberta Casale e Benedetta Giuffrè del Cus Catania e Aurora Maria Cristina del Circolo della Scherma Jonica Acireale.

Maria Roberta Casale, Benedetta Giuffrè, Alberta Santuccio, il sindaco di Catania Enrico Trantino e Rossella Fiamingo

Benedetta Giuffrè, classe 2005, arriva all’appuntamento internazionale dopo il successo nella prova di qualificazione Giovani di spada di Catania dove aveva battuto la compagna di squadra Caterina Auteri.

Benedetta Giuffrè (Cus Catania)

Al terzo posto nelle qualificazioni Giovani che si erano svolte al PalaArcidiacono a Catania, aveva chiuso Aurora Maria Cristina, classe 2008, che su questa stessa pedana il 27 dicembre scorso era stata terza nel Christmas Fencing Tournament Assoluto, organizzato dal Cus Catania e vinto da Giordana Galllina (Methodos Battiati) su Yuliia Mukoid (Cus Ct).

Il maestro Mimmo Patti e Aurora Maria Cristina (Circolo della Scherma Jonica)

Al Christmas Fencing Tournament Assoluto, nell’ultimo test prima della Coppa del Mondo, Maria Roberta Casale, classe 2008, aveva invece chiuso al quinto posto, dopo aver saltato le qualificazioni tricolori perchè ammessa di diritto per la sua posizione nel ranking.

Maria Roberta Casale (Cus Catania)