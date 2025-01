Scherma: quattro talenti siciliani in azzurro in Egitto per la Coppa del Mondo di spada U. 20

Sport

Al Cairo venerdì e sabato, andrà in pedana il terzetto del Cus Catania con Maria Roberta Casale, Benedetta Giuffrè e Francesco Lodato e Aurora Maria Cristina della Scherma Jonica Acireale

La Coppa del Mondo Under 20 di spada fa tappa a Il Cairo in Egitto e tra i 24 azzurrini in pedana ci saranno anche quattro talenti siciliani. Sabato per la gara individuale femminile toccherà a Maria Roberta Casale e Benedetta Giuffrè del Cus Catania e Aurora Maria Cristina della Scherma Jonica Acireale.

Maria Roberta Casale, Benedetta Giuffrè e Francesco Lodato (Cus Catania) in azzurro in Coppa del Mondo Under 20

Il maestro Mimmo Patti e Aurora Maria Cristina (Scherma Jonica Acireale)

Maria Roberta Casale (Cus Catania)

Maria Roberta Casale, classe 2008, è al momento la numero uno della categoria cadette in Italia e 5ª nella categoria Under 20, mentre Benedetta Giuffrè, è 13ª nella categoria Under 20.

Benedetta Giuffrè (Cus Catania)

A completare la spedizione siciliana in azzurro in Egitto, Francesco Lodato altro talento della scuola di scherma del Cus Catania, in gara sabato nella prova individuale maschile e al momento al 13° posto in Italia nella categoria Under 20.

Daniele Garozzo-Vicepresidente vicario della Federscherma nazionale

I BIG AZZURRI AL GRAND PRIX DI FIORETTO DI TORINO. Tutti i medagliati del fioretto azzurro ai Giochi di Parigi 2024 saranno protagonisti dal 7 al 9 febbraio al Grand Prix di Torino, nell’unica tappa italiana del circuito d’élite della scherma mondiale, che prevede soltanto competizioni individuali a punteggio maggiorato per fiorettiste e fiorettisti, segnerà infatti anche il ritorno in pedana di Alice Volpi (è la fidanzata del campione olimpico di fioretto, l’acese Daniele Garozzo che ha lasciato le pedane e adesso è il vicepresidente della Federscherma nazionale), che completerà il quadro dei campioni del gruppo selezionato dal c.t. Stefano Cerioni.

Daniele Garozzo e Alice Volpi

