Scherma: Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio tra le stelle degli Assoluti con vista su Europei e Giochi di Parigi

Sport

Da oggi a lunedì a Cagliari in pedana 20 siciliani (stamattina già in gara i fiorettisti) con le due spadiste etnee tra le attese protagoniste nella finale di venerdì

Parate di stelle della scherma azzurra ai tricolori Assoluti in programma da oggi a lunedì prossimo a Cagliari. In pedana tutti i big, un test importante alla vigilia degli Europei che scatteranno il 18 prossimo a Basilea e soprattutto in vista dei Giochi di Parigi in programma dal 27 luglio in Francia.

Stamattina a Cagliari via alle prime gare con in palio i titoli di fioretto e al maschile e non ci sarà Daniele Garozzo, l’acese campione olimpico a Rio e argento a Tokyo, costretto per problemi fisici a dire addio all’attività agonistica e alla sua terza Olimpiadi.

La doppia iridata di spada Rossella Fiamingo (Cs Carabinieri)

la viceiridata Alberta Santuccio (Gs Fiamme Oro)

Ci sarà da tifare per la pattuglia siciliana con la lista aperta dalle due campionesse etnee di spada, Rossella Fiamingo, la doppia iridata che a Parigi prenderà parte alla sua quarta Olimpiade (7ª a Londra 2012, argento a Rio 2016 e bronzo a squadre a Tokyo 2021) e Alberta Santuccio, la viceiridata in carica, alla sua seconda Olimpiade (bronzo a squadre a Tokyo) entrambe allieve a Roma del maestro Daniele Pantoni.

Il catanese Federico Pistorio (Frascati Scherma)

L’ibleo Fernando Scalora (Scherma Modica)

Stamattina ha preso il via il fioretto maschile e al tabellone principale sono già approdati quattro dei cinque siciliani in gara con Stefano Paradiso (Catania Fencing Club) che se la vedrà con Gari; l’altro etneo Federico Pistorio (Frascati Scherma) contro Napolitano; Leonardo Aprile (Scherma Modica) contro Ingargiola e il suo compagno di squadra Fernando Scalora contro Proietti, mentre è già uscito Lorenzo Pagliaro (Club Scherma Siracusa) battuto nei 128 da Rocco Doni.

I SICILIANI IN PEDANA. Ecco tutti gli altri siciliani in pedana ai tricolori Assoluti di Cagliari.

L’azzurrina Maria Roberta Casale (Cus Catania)

La catanese Giordana Gallina (Methodos Battiati)

Spada femminile: Caterina Auteri e Giordana Gallina (Methodos Battiati); Maria Roberta Casale e Yuliia Mukoid (Cus Catania); Aurora Cristina (Circolo della Scherma Jonica); Rossella Fiamingo (Cs Carabinieri); Elena Maria Pennisi (Catania Scherma); Alberta Santuccio (Gs Fiamme Oro).

I due spadisti acesi Enrico Garozzo (Cs Carabinieri) e Marco Fichera (Fiamme Oro)

L’etneo Gianpaolo Buzzacchino (Fiamme Oro)

Spada maschile: Gianpaolo Buzzacchino e Marco Fichera (Gs Fiamme Oro); Daniel Fridman (Catania Fencing Club); Enrico Garozzo (Cs Carabinieri); Stefano Santangelo (Cus Catania).

Sciabole femminile: Siria Mantegna (Il Discobolo Sciacca).