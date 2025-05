Scherma: tre medaglie per l’Italia in Coppa del mondo in Canada

agenzia

Fioretto donne:Favaretto oro e Errigo3/a. Filippi argento uomini

ROMA, 04 MAG – Un’altra notte italiana spettacolare per il fioretto azzurro: a Vancouver nella gara femminile trionfa Martina Favaretto con Arianna Errigo di bronzo, poi l’argento nella prova maschile di Davide Filippi. Alla sua prima volta da numero 1 del ranking FIE, Martina Favaretto conferma classe e “fame” di vittoria, salendo per la settima volta in carriera sul gradino più alto del podio, grazie al successo in finale sull’olimpionica Lee Kiefer. Con il terzo posto in Canada mette in bacheca la sua 61/a medaglia personale in Coppa la portabandiera olimpica Arianna Errigo, in una gara delle donne che vede chiudere a un passo dal podio Carlotta Ferrari. Grande riscontro azzurro anche tra gli uomini, con l’argento di Davide Filippi che conquista così il miglior risultato in carriera cedendo solo allo statunitense Massialas.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA