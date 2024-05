Scherma: weekend di Coppa del Mondo negli Emirati Arabi per Alberta Santuccio e Rossella

Sport

Le due spadiste in pedana a Fujairah, già qualificate per i Giochi di Parigi, a caccia di punti per il ranking. In Francia oggi in gara l'altro etneo Gianpaolo Buzzacchino

Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra prima dei Campionati Italiani Assoluti, degli Europei e dei Giochi Olimpici. Da oggi a domenica, in pedana tutte le sei specialità in cinque diverse sedi e con in gara 72 azzurri. Il fioretto maschile e femminile del c.t.Stefano Cerioni sarà di scena in Cina nel Grand Prix di Shanghai (in programma soltanto prove individuali); la spada del c.t. Dario Chiadò si dividerà invece tra la tappa femminile di Fujairah negli Emirati Arabi e quella maschile di Saint Maur in Francia, mentre la sciabola del c.t. Nicola Zanotti vedrà le donne impegnate a Plovdiv e gli uomini a Madrid.

I tre c.t. azzurri: Zanotti (sciabola), Cerioni (fioretto) e Chiadò (spada)

L’Italia, qualificata in tutte le armi per i Giochi di Parigi, andrà ovviamente a caccia di punti importanti per i ranking mondiali, quelli che faranno fede per determinare i tabelloni di Parigi 2024. A Fujairah c’è così tanta attesa per la prova dell’Italspada donne al primo posto nel ranking a squadra mondiale e al momento conta tre azzurre nella “top ten” individuale: la viceiridata in carica l’etnea Alberta Santuccio la migliore col 7° posto, 8ª Giulia Rizzi e 9ª Mara Navarria e 14ª l’altra etnea Rossella Fiamingo. Saranno queste quattro spadiste a prendere parte alla prova a squadre di domenica.

La spadista catanese Alberta Santuccio (Gs Fiamme Oro), numero 7 del ranking mondiale

Rossella Fiamingo (Cs Carabinieri), al momento è numero 14 al mondo

Le azzurre domani partiranno così direttamente dal tabellone principale che scatterà alle 16. A Saint Maur per il prestigioso “Challenge Monal” domani solo Davide Di Veroli (n° 3 al mondo), e Federico Vismara (n° 5) partiranno dal tabellone principale, mentre per gli altri azzurri con in testa l’etneo Gianpaolo Buzzacchino, allievo del maestro Michele Partanni, stamattina è scattata la fase a gironi e poi per via ai preliminari per conquistare un posto nel tabellone principale.

Il maestro Michele Partanni e Gianpaolo Buzzacchino

