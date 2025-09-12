Schwazer: revisione sentenza Tas, corte Ue apre procedimento

agenzia

Contro rifiuto tribunale svizzero di rivedere la decisione

ROMA, 12 SET – Prospettive positive per Alex Schwazer riguardo alla sua squalifica per doping. La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha aperto un procedimento contro il rifiuto del tribunale federale svizzero di ammettere la revisione della sentenza arbitrale del Tas del 30 -01-2017. La Cedu, con provvedimento del 21-08-2025, ha deciso di aprire ufficialmente il procedimento contro il governo svizzero sulla base del ricorso presentato nel 2022 dal campione di marcia, per il no da parte del tribunale federale svizzero di consentire la revisione della sentenza arbitrale a seguito dell’archiviazione da parte dell’autorità giudiziale italiana del procedimento penale contro Schwazer per non aver commesso il fatto. “La comunicazione del ricorso al governo – fanno sapere i legali dell’ex campione – rappresenta un passaggio cruciale nello sviluppo della procedura e nell’esame delle doglianze prospettate dall’atleta di marcia. L’allora sentenza del Tas tarpò le ali alla carriera di Schwazer confermando la colpevolezza del marciatore altoatesino oro olimpico nella 50 km di marcia a Pechino 2008 con una squalifica di ben otto anni”.

