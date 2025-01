Sci: a Obereggen il 77/o Trofeo Città di Bolzano, vince Schmuck

agenzia

Tra le donne successo per Alexia Tabarelli sulla pista Oberholz

ROMA, 17 GEN – Obereggen, cuore del comprensorio “Latemar-Dolomites” (a 20 minuti da Bolzano), ha ospitato il Trofeo Città di Bolzano-Raiffeisen Suedtirol Cup, giunto alla 77° edizione, svoltosi in notturna sulla pista illuminata Oberholz, che fa parte del “Latemar Sixpack”, letteralmente “I 6 addominali del Latemar” quante le 6 piste mozzafiato del comprensorio. Sulla Oberholz il gigante, organizzato dallo Sci Club Bolzano, fondato nel 1948 e presieduto da Giovanni Trentini, è stato vinto in campo maschile da Martin Schmuck (Seiser Alm) in 1’03.41; in quello femminile da Alexia Tabarelli (Asv Ora) in 1′.07.61. Numerosa la partecipazione di atleti master, giovani, seniores nelle categorie maschile e femminile nonostante la temperatura oscillante tra i -6° della partenza ai -4° gradi dell’arrivo. I VINCITORI. Martin Schmuck (Seiser Alm) in 1’03.41, primo assoluto e della categoria Giovani/Senior; in quello femminile vittoria firmata da Alexia Tabarelli (Asv Auer Ora) in 1′.07.61, primeggiando nella Giovani/Senior; nei master A vittoria di Luca Tiezza (Ski Team Alta Badia); nei Master B successo di Christian Oberthaler (Sc Ultimo-Ulten); nei Master C femminile primo gradino del podio per Mirjam Gschnitzer (Rg Wipptal). Sulla pista illuminata “Obeholz” è possibile sciare, slittare, surfare in snowboard tutti i martedì e venerdì sera dalle ore 19 alle ore 23 per poi concludere la serata all’apres ski “Loox” a valle della pista di Obereggen. Altri eventi si svolgeranno a monte della storica pista Oberholz di Obereggen, pista del circuito Latemar Six Pack che ha ospitato per diversi decenni la Coppa Europa di sci. Il rifugio Oberholz farà rima anche con tortellini della veronese Valeggio sul Mincio in un inedito show coking in programma sabato 22 febbraio 2025. Si tratta del “TortellOberholz-Valeggio”: l’inedito gemellaggio tra il Latemar rappresentato dall’Oberholz e il fiume veronese Mincio attraverso lo storico ristorante Alla Borsa di Valeggio sul Mincio. In tavola i tortellini artigianali che le sapienti mani delle massaie di Valeggio preparano per il ristorante conosciuto a livello internazionale. Il 22 febbraio, nella carta menù del rifugio Oberholz saranno presenti due tipi di tortellini che costituiranno l’unico primo piatto della giornata. Due le opzioni per i commensali: il tortellino classico di Valeggio “Nodo d’amore”e lo speciale tortello Oberholz creato per questo evento.

