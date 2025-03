Sci: Brignone, “coppa di cristallo un sogno fin da bambina”

agenzia

"Olimpiadi? Non ho bisogno dell'oro. Già dimostrato abbastanza"

ROMA, 27 MAR – “Vincere la generale era il sogno impossibile da bambina. La prima è arrivata un po’ così, questa me la sono giocata fino alla fine. Dopo il superG di La Thuile ho capito di averla vinta. La mia forza è stata una sciata solida e una mentalità tranquilla. Devo ringraziare la mia famiglia”. Lo afferma Federica Brignone ai microfoni di Sky Sport dopo aver ricevuto la sfera di cristallo per aver vinto la classifica di coppa del mondo. “Non ho bisogno dell’oro olimpico per essere l’atleta che sono, penso di aver già dimostrato abbastanza”, conclude.

