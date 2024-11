Sci: Brignone guida azzurre a Killington ‘non mi sento favorita’

agenzia

'Sto sciando abbastanza bene, il mio avversario sarà il tempo'

ROMA, 29 NOV – “A Copper abbiamo svolto un superlavoro su scorrevolezza e velocità, con soli due giorni di gigante. Purtroppo a Killington le condizioni della neve non sono ideali, le temperature sono alte e c’è poca neve. Non sappiamo cosa troveremo ma sarà così per tutte, quindi non ci sono scuse”. Così Federica Brignone in vista del gigante femminile di coppa del mondo in programma domani a Killington, negli Usa. “Sto sciando abbastanza bene, la donna da battere non sono certamente io, so solo che la mia gara sarà contro il tempo e non contro le avversarie – prosegue la campionessa azzurra -. Farò il mio massimo, vedremo cosa verrà fuori. Da qui alla fine della stagione sarà una lunga corsa a tappe, sarà importante rimanere costante nel rendimento fino a marzo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA