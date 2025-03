Sci: Brignone, ‘ho cercato di imparare dai miei errori’

agenzia

'Mi sono emozionata tutto l'inverno,è stata stagione fantastica'

MALPENSA (VARESE), 29 MAR – “Mi sono emozionata tutto l’inverno. Ogni week end riuscivo ad emozionarmi. E’ stata una stagione fantastica. Un onore e un orgoglio per me. Quest’inverno su 24 gare ho 10 vittorie e 16 podi totali. E’ qualcosa di emozionante in tre specialità diverse. Unica certezza che avevo quest’anno era il mio sci, il mio limite su quello che potevo fare in pista. La cosa bella è che sono riuscita a mettere il mio sci in ogni manche. Sono riuscita a concentrarmi in partenza e a riuscire”. Così Federica Brignone al suo ritorno dagli Stati Uniti con la Coppa del Mondo femminile di sci. “La cosa meno facile e meno scontata è stata riuscire a riprodurre in gara i risultati ottenuti in allenamento – ha aggiunto – L’anno scorso ero seconda, quest’anno ho cercato ancora una volta di imparare dai miei errori – ha aggiunto .. Ho cercato di lavorare su di me cercando di migliorare. E’ andato tutto alla grande, qualcosa si può ancora migliorare”. “Complimenti a Federica – ha concluso il presidente Fisi Flavio Roda -, un’atleta che raggiunge questa perfezione è quasi impossibile da avere. Non c’è stato mai niente che è venuto meno, è stata la perfezione. Questo per tutto lo sport italiano è un fattore d’orgoglio, per la federazione ha portato entusiasmo per lo sci. Lei è riuscita a coinvolgere tutto il mondo degli sciatori. Ha valorizzato il sistema montagna”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA