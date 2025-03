Sci: Brignone, la ciliegina sulla torta su un ottimo weekend

agenzia

Goggia "non ero soddisfatta, mi ha sorpreso il terzo posto"

KVITFJELL, 02 MAR – “Oggi è stata la ciliegina sulla torta di un fine settimana davvero super positivo: ho fatto ottimi risultati in discesa e vincere in superG così complicato è per me molto importante. Ho rischiato tanto ed ha pagato tanto nella parte alta, poi sono stata un po’ fortunata con i centesimi”. Così Federica Brignone commenta il successo nel SuperG di Kvitfjell, in Norvegia. “Spero di continuare su questo ritmo anche nelle prossime settimane. Devo sciare forte anche ad Aare in gigante – ha proseguito la valdostana leader di coppa del mondo -. Ho avversarie toste, in forma, basti vedere cosa ha fatto oggi Robinson nel finale. Per ora la situazione in Coppa non è male, ma per fare i conti c’è tempo più avanti”. Piacevolmente sorpresa, Sofia Goggia, per il terzo posto a nove centesimi dalla compagna di squadra. “Avevo delle pessime sensazioni, scendendo, mi sembrava che gli sci non mi tenessero e a vedermi seconda sono rimasta sorpresa – ha affermato la bergamasca -. E’ un periodo un po’ così, in cui ci sono sciisticamente ma non riesco ad avere un acuto; mi auguro che nelle prossime gare si possa invertire il paradigma. Restano tante gare, ancora diverse possibilità per fare bene: avanti così”.

