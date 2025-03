Sci, Brignone: “La Coppa del gigante era nei miei sogni”

Campionesse

Goggia: "Farò il necessario per essere la migliore Sofia"

“Qualcosina ho tenuto nella seconda, ma sono contentissima del risultato – ha detto Federica Brignone dopo il secondo posto nelle finali di Sun Valley che le è valso la Coppa di gigante -. E’ la prima volta in carriera che passo il traguardo già esultando. La coppa di gigante era un altro dei miei sogni e si è realizzato. Ho sempre fatto troppi errori nel passato, ma negli ultimi anni sono sempre stata lì vicina. Quest’anno mi sono messa a testa bassa e ho cercato di vincere più gare possibili. Nella prima manche pensavo di avere buttato via tutto, ma il nostro è uno sport davvero difficile, e si gioca sempre sul filo dei centesimi. Avrei voluto vincere anche oggi, ma forse oggi non ho tirato esattamente al massimo. Ho provato a vincere, ma a un certo punto ho anche cercato di non fare errori e di non esagerare. Non mi importava più del risultato. Sono davvero felice della coppa, la terza della stagione. Non posso che essere soddisfatta”. “Per me è stata una stagione pazzesca – ha proseguito Brignone -.