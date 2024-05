Sci: Brignone ‘Nazionale mi ha cresciuta come atleta e donna’

agenzia

Azzurra al Quirinale:'Spero giovani costruiscano mondo migliore'

ROMA, 24 MAG – “Sono orgogliosa di essere qui, faccio parte della nazionale da più di 20 anni e sono cresciuta come atleta e come donna. I presidenti Roda e Malagò ci permettono di inseguire i nostri sogni, di essere atleti ad alto livello e volevo ringraziarla, presidente Mattarella, ed invitarla vederci sui campi gara”. Così Federica Brignone, sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo, parla durante l’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Brignone, poi, sottolinea come “noi sciatori abbiamo la fortuna di vivere in montagna, in un ambiente non contaminato e abbiamo bisogno della neve. Sono impegnata in un progetto di sensibilizzazione per la salvaguardia del pianeta e speriamo che i giovani possano costruire un mondo migliore di quello che abbiamo adesso”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA