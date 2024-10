Sci: Brignone “orgogliosa, ma è stata una gran sorpresa”

agenzia

"Oggi sono più forte di testa rispetto a 9 anni fa"

SOELDEN, 26 OTT – “E’ stata una sorpresa per me, perché ho fatto molta fatica all’inizio del muro. Da metà muro in poi mi sono detta ‘devi andare, devi andare’. Ho cercato di sciare a mio modo e mi è venuto bene. Sono molto orgogliosa di quello che fatto, ma mai mi sarei aspettata di essere davanti”. Federica Brignone ha commentato così la sua vittoria nel gigante di Soelden. “La parte di raccordo l’ho fatta molto bene, come già l’anno scorso, sono riuscita a spingere al massimo ed a portare fuori una grande velocità per il traguardo – ha aggiunto l’azzurra – Oggi sono più forte di testa, rispetto a nove anni fa, quando ho vinto qui per la prima volta. Adesso riesco a controllare molto meglio le mie emozioni: sono riuscita a fare tutto per bene ed a sciare come volevo”.

