Sci: Brignone, penso a Milano-Cortina ma avanti anno per anno

agenzia

'La cattiveria c'è, continuo se avrò motivazione di vittorie'

MILANO, 11 OTT – “Io in realtà tre anni fa non pensavo di essere qui oggi, andando avanti ho imparato sulla mia pelle che non voglio più mettermi una data di fine e non ho voglia di farlo, ne ho pagato le conseguenze. Sto cercando di lavorare stagione per stagione, come dico da qualche anno, cerco di lavorare per fare la stagione migliore possibile. Ovvio che il pensiero a Milano-Cortina c’è, ma non ho ancora dato la data di fine”. Lo dice Federica Brignone, l’azzurra con più vittorie in Coppa del Mondo, durante il Media Day della Fisi in corsa al Teatro Armani a Milano. “La cattiveria c’è – aggiunge la 34enne, vincitrice della Coppa del Mondo nel 2020 -, ho sempre detto che il giorno che non avrò voglia di allenarmi al 100% per provare a vincere le gare non ne varrà più la pena. Continuerò solo se avrò questa motivazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA