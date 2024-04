Sci: Brignone, ‘quando sto bene posso essere pericolosa’

agenzia

L'azzurra soddisfatta della stagione: 'Nulla da recriminare'

ROMA, 22 MAR – “Non pensavo di fare una prestazione di questo livello, perché pensavo di non riuscire a fare la differenza. Sono soddisfatta del risultato. Non ho da recriminarmi niente per questa stagione”. Federica Brignone chiude la coppa con l’ennesimo podio stagionale, seconda nel SuperG alle finali di Saalbach. “Per quanto riguarda la Coppa – aggiunge l’azzurra -, io sono convinta che Lara (Gut-Behrami ndr) avrebbe vinto anche se ci fosse stata Shiffrin in gara. Io ho dovuto fare un po’ di concorrenza a Lara, perché altrimenti ce l’avrebbe avuta troppo facile! Scherzi a parte, so che quando sto bene posso essere pericolosa, come ho dimostrato in questo finale di stagione. Quando finisce, però, si resetta tutto e si riparte da capo verso la prossima. Domani cercherò di fare un bel risultato anche in discesa”.

