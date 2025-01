Sci: Brignone soddisfatta, ‘orgogliosa di quello che ho fatto’

agenzia

Volevo salire sul podio a Cortina sono stati 2 giorni bellissimi

CORTINA, 19 GEN – “Oggi mi è venuto esattamente quello che avevo in testa. Ho attaccato, mi sentivo veloce, ho sempre tenuto premuto il piede sull’acceleratore: avevo ottime sensazioni e quando al traguardo ho visto il vantaggio su Suter mi sono detta che poteva essere il giorno giusto. Era un superG tattico: c’era spazio per lasciare andare gli sci, ma anche da affrontare con intelligenza per gestire al meglio l’alta velocità. E’ una di quelle giornate in cui di dici… che bello!”: così Federica Brignone commenta la vittoria nel SuperG di Cortina. “Mi sento orgogliosa di quello che ho fatto in questo fine settimana – ha aggiunto – quanto si insegue a lungo un risultato, ottenerlo da’ grande soddisfazione. Volevo assolutamente salire sul podio di Cortina e questi due giorni sono davvero bellissimi per la mia carriera. La polivalenza è sempre stata un mio obiettivo, sin da bambina, e aver vinto ancora in tre discipline diverse nello stesso inverno per me vale davvero tanto. La stagione sta andando molto bene, ma per continuare devo essere capace di continuare a sciare così, so che non sarà facile farlo sempre. Proprio per questo non voglio pensare alla classifica, per ora; preferisco pensare ad ogni singola gara”.

