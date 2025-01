Sci: cdm; bene azzurri in 1/a prova Wengen con Casse 3/o

agenzia

Discesa libera maschile in programma sabato

WENGEN, 14 GEN – Buona partenza degli azzurri nella prima prova cronometrata in vista della discesa del Lauberhorn in programma sabato a Wengen preceduta venerdi’ da un superG e seguita domenica da uno speciale. A far registrare il tempo migliore, anche se fuori con salto di porta, è il canadese Cameron Alexander che ha fissato il crono sul tempo di 2’25″41, 21 centesimi prima dell’austriaco Otmar Striedinger e 46 meglio dell’azzurro Mattia Casse, ancora una volta il migliore degli italiani. Casse ha vistosamente rallentato nel tratto finale della pista, dopo essere stato in testa per i tre quarti del tracciato. Bene anche Florian Schieder che torna a farsi vedere nelle zone alte della classifica con il quinto tempo a 1″50 dal canadese. E complessivamente positiva è anche la prova di Christof Innerhofer, nono al termine con uno svantaggio di 2″31 dal leader. Dominik Paris non ha invece spinto al massimo l’acceleratore, come sempre fa nella prima prova, ma ha terminato comunque all’11/o posto con 2″41 di ritardo. Molti dei probabili protagonisti delle gare del fine settimana, si sono comunque nascosti: lo svizzero Marco Odermatt ha terminato con un ritardo di 3″18, ‘austriaco Vincent Kriechmayr con 3″07, e l’emergente elvetico Franjo Von Allmen con 3″40. La giornata – con sole splendente e l pista del Lauberhorn in splendide condizioni – ha Tegistro comunque due cadute senza conseguenze e gli organizzatori hanno e interrotto la prova. Domani e dopodomani altre due prove sulla pista piu’ lunga del mondo.

