Sci: Cdm; Brignone la più veloce nella 1/a prova a St.Anton

Terzo tempo per Sofia Goggia, Vonn 10/a

ST ANTON AM ARLBERG, 09 GEN – Eccellente prima prova cronometrata dell’azzurra Federica Brignone in vista della discesa di Cdm di sabato a St. Anton e seguita domenica da un superG. Federica – la più veloce in tutti gli intermedi – ha fermato i cronometri sull’1.27.09 dando ben un secondo e 31 centesimi di distacco alla Svizzera Lara Gut-Behrami è un secondo e 47 alla velocista italiana n.1 Sofia Goggia. Ottima prova e settimo tempo (+2.15) anche per la trentina Laura Pirovano. In più va segnalato l’ottimo decimo tempo (+2.55) della campionessa Usa Lindsey Vonn, in pista con il pettorale 32. Nelle passate edizioni di queste gare austriache le azzurre hanno sempre ottenuto ottimi risultati con vittorie e podi. Domani seconda e ultima prova con l’assenza anche in questo caso della influenzata piemontese Marta Bassino.

