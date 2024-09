Sci: cdm; Goggia operata, niente Sudamerica ma si allena

agenzia

Rimossi i mezzi di sintesi applicati in intervento di febbraio

MILANO, 09 SET – Sofia Goggia non prenderà parte alla trasferta sulle nevi argentine di Ushuaia già cominciata da qualche giorno per le compagne di squadra per il consueto allenamento estivo su neve. La campionessa bergamasca – fa sapere una nota Fisi – ha deciso di rimuovere i mezzi di sintesi applicati lo scorso 5 febbraio, quando si procurò la frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro durante un allenamento sulla pista Casola Nera di Pontedilegno. L’operazione è andata bene, eseguita alla clinica La Madonnina di Milano dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI, in collaborazione con il dottor Herbert Schoenhuber e con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. Goggia riprenderà sin dai prossimi giorni la preparazione in vista della prossima stagione di Coppa del mondo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA