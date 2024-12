Sci: cdm; Goggia, pista Beaver molto ripida e tecnica

agenzia

'Ci sono altre due prove per migliorare'

BEAVER CREEK, 11 DIC – “La pista e’ molto ripida, io sinceramente non sono riuscita a capire la parte centrale, dove mi e’ mancato il timing nelle varie curve per cui sono andata a spasso nella parte centrale”: è questo il commento di Sofia Goggia dopo la prima prova (12/0 tempo) sulla famosa Birds of Pretzhof che per la prima volta ospita gare per le donne. “Guarderò molto il video, la pista e’ molto tecnica, come conferma la presenza di tre gigantiste ai primi tre posti, ha aggiunto Sofia spiegando subito che però “ci sono altre due prove per migliorare sotto tutti gli aspetti”.

