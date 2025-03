Sci: Cdm; Goggia quarta e Brignone quinta in discesa Kvitfjell

agenzia

In Norvegia vince Huetter, sesto sposto per azzurra Pirovano

KVITFJELL, 28 FEB – Azzurre fuori dal podio nonostante una grande prestazione individuale e di squadra nella prima delle due discese di Coppa del mondo di sci in programma a Kvitfjell. Vittoria, la nona in carriera, per l’austriaca Cornelia Huetter in 1.31.46 . Secondo posto e primo suo podio un po’ a sorpresa per la tedesca Emma Aicher in 1.321.61. Terza la neo campionessa del mondo, l’americana Breezy Johnson, in 1.31.86. Per L’Italia e’ stata ancora una grande giornata di sci con subito dopo un pacchetto tutto italiano: Sofia Goggia quarta in 1.31,90, Federica Brignone quinta in 1.31.97 e Laura Pirovano 6/a in 1.32.01. Ma soprattutto Brignone ha aumentato il suo primato in classifica generale: ora e’ a 1.044 punti, lasciando cosi’ ancor piu’ lontana a quota 831 la svizzera Lara Gut- Behrami, oggi finita solo dodicesima proprio davanti alla americana Lindsey Vonn. Federica – che vede cosi’ sempre più’ vicina la sua seconda grande coppa del mondo – mantiene pure il primato della classifica di discesa con 334 punti e con Sofia Goggia sempre seconda a 310 davanti alla Huetter con 308. Per l’Italia – in una bella giornata di sole e temperature basse che hanno reso la pista Olympiabakken piu’ veloce e molto diversa rispetto alle prove , con fondo duro e compatto su lunghi tratti di scorrimento ma anche con salti, dossi , una parabolica e diverse curve tecniche – in classifica ci sono un po’ piu’ indietro Nicol Delago, 17/a in 1.32.71, sua sorella Nadia, 19/a in 1.32.82 , Elena Curtoni, 22/a in 1.32.98 . E poi Marta Bassino, 32/a in 1.33.62. Domani ancora una discesa e domenica un superG con le azzurre che vogliono tornare subito sul podio.

