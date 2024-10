Sci: cdm; Hirscher in gara a Soelden

agenzia

Il ritorno 2501 giorni dopo l'ultima gara grazie a wild card

SOELDEN, 25 OTT – Esattamente 2.501 giorni dooo la sua ultima gara, il campione austriaco Marcel Hirscher sara’ di nuovo in pista domenica prossima nel gigante di Soelden. Lo ha annunciato la sua squadra, formata attorno all marca di sci che l’austriaco produce da qualche anno. 35 anni e ben 8 coppe del mondo vinte consecutivamente, il ritorno di Hirscher e’ stato reso possibile grazie alla wild card introdotta dall Fis per ex grandi campioni. La utilizzerà a dicembre anche la campionessa americana Lindsey Vonn. Hirscher correra’ per l’Olanda, il paese della madre. Avra’ un numero di partenza subito dopo i primi migliori trenta. Sul suo reale stato di forma ci sono al momento solo illazioni. Lo si vedrà’ in pista. Il suo rientro in coppa ha il chiaro sapore soprattutto di una operazione di marketing.

