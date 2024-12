Sci: cdm; infortunio per l’azzurra Sola, stagione finita

agenzia

Rottura del legamento crociato e del menisco per la 21enne

BOLZANO, 18 DIC – Stagione conclusa per Beatrice Sola, infortunatasi in allenamento mentre era impegnata con la squadra femminile di slalom in Val di Fassa. La 21enne trentina, che ad inizio stagione si era piazzata 23sima nello slalom di Gurgl conquistando i primi punti in carriera sul circuito maggiore, ha riportato la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro. Nei prossimi giorni verrà operata, dai medici della FISI e poi verrà stabilito il percorso di recupero.

