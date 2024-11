ScI: cdm; Noel vince anche slalom di Gurgl, Vinatzer è 15/0

agenzia

Il francese precede lo svedese Jakobsen e lo svizzero Meillard

GURGL, 24 NOV – Secondo slalom speciale della stagione e secondo successo per il francese Clement Noel (27 anni, oro a Pechino 2022 e 12 successi in coppa) che ha vinto anche sulla pista di Gurgl in 1.46.25. Dietro di lui lo svedese Kristoffer Jakobsen in 1.46.68 e lo svizzero Loic Meillard in 1.46.86 Per l’Italia ci sono tre azzurri in classifica, decisamente meglio di una settimana fa nello slalom di Levi quando nessun italiano ando’ a punti. Il migliore e’ stato Alex Vinatzer 15/o in 1.47.70 e poi Tobias Kastlunger 26/o in 1.48,58 e Stefano Gross 28/o in 1.48.71. In gara per l’ Italia a Gurgl all’ultimo minuto – dopo il grave infortunio in allenamento di Tommaso Sala con stagione finita – era stato inserito pure il gigantista Filipo Della Vite che pero’ con un pettorale altissimo non aveva portato a termine la difficile prima manche in una disciplina che non e’ la sua. Per gli uomini ora un po’ di pausa prima della trasferta in Nord America. La prossima tappa e’ a Beaver Creek, negli Usa,in Colorado, con le prime gare veloci e dunque con presenza del campione azzurro Dominik Paris. Dal 6 all’8 dicembre ci saranno una discesa, un superG ed un gigante

