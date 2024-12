Sci: Cdm; Odermatt vince Super G in Colorado

agenzia

Successo n. 38 per lo svizzero, Franzoni è ottimo quarto

BEAVER CREEK, 07 DIC – Il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt, dominatore delle tre ultime stagioni, ha vinto in 1.09.41 il durissimo e difficile superG di Coppa del mondo di sci a Beaver Creek, in Colorado. Per il 27enne Odermatt è la vittoria n. 38 in carriera, con la prima ottenuta nel 2019 proprio su questa pista. Secondo, rinnovando così il duello con lo svizzero dello scorso anno, il francese Cyprien Sarrazin che in 1.09.59 avrebbe potuto vincere se non avesse commesso un errore subito dopo il via. Terzo, ma con molto distacco dai primi due che sembrano gareggiare a un altro livello, l’austriaco Lukas Feuerstein in 109.88. Dopo le delusioni nella discesa di ieri, per l’Italia c’è’ stata la splendida prestazione del bresciano di 24 anni Giovanni Franzoni che con l’alto pettorale 39 ha ottenuto a sorpresa in 1.00.01 un eccellente quarto posto. Più indietro l’altoatesino Dominik Paris, 15/o in 1.10.69, seguito al 16/o posto da Mattia Casse, staccato di un solo centesimo. Pietro Zazzi ha chiuso invece in 1.11.20. Oltre i primi 30 anche Benjamin Alliod in 1.12.07 mentre non hanno finito la gara NIccolò Molteni e Florian Schieder. Assolutamente dignitosa la prestazione del veterano azzurro Christof Innerhofer, 40 anni tra poco ma sempre carico di entusiasmo anche alla sua 325/a gara in coppa del mondo, che ha chiuso in 1.11.29. Domani la trasferta americana si chiude conlo slalom gigante: Odermatt vuole vincere anche questa gara, mentre l’azzurro Alex Vinatzer punta a migliorare il bel 5/o posto ottenuto nella gara di apertura della stagione, a Soelden.

