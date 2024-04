Sci: cdm; prova della libera a Saalbach, Delago quarto tempo

agenzia

La tedesca Weidel e' la piu' veloce, Brignone ottava

SAALBACH, 20 MAR – La tedesca Kira Weidel in 1.44.60 è stata la più veloce nella prima prova di discesa alle finali di cdm di Saalbach . Dietro di lei l’austriaca Arianne Raedle (+0,27) e terza (+0,50) la sua connazionale Cornelia Huetter. Miglior azzurra, 4/a e a +0,78, Nicol Delago. Ottavo tempo invece per Federica Brignone mentre più indietro sono finite Laura Pirovano e Marta Bassino. Il programma dell’ultimo fine settimana di Saalbach prevede venerdì i due superG uomini e donne, sabato la discesa donne e domenica quella uomini. Tutte le quattro coppe sono da assegnare con gli svizzeri Marco Odermatt e Lara Gut – Behrami come favoriti.

