Sci: Cdm; svizzero Von Allmen vince SuperG a Wengen

agenzia

Prova positiva degli azzurri, con Paris quinto e Casse sesto

WENGEN, 17 GEN – Lo svizzero Franjo Von Allmen – rivelatosi in questa stagione a Bormio – ha ottenuto a 23 anni il suo primo successo in Coppa del mondo di sci vincendo in 1.47.65 il SuperG di Wengen sulla celebre pista del Lauberhorn. Alle sue spalle l’austriaco VIncent Kriechmayr in 1.47.75 e l’altro elvetico Stefan Rogentin in 1.48.23. Con tanta neve, sole e un paesaggio alpino magico, su un tracciato forzatamente più simile a una discesa molto veloce che a un SuperG, c’è stata una prova positiva da parte degli azzurri. Il migliore è stato un Dominik Paris apparso finalmente positivo e impegnato a ‘condurre’ i suoi sci senza subirli. Ha chiuso 5/o in 1.48.28 e quindi a soli cinque centesimi dal podio. Subito alle sue spalle, e quindi sesto in 1.48.57, l’altro azzurro Mattia Casse, che ha fatto un errore finendo lungo in una curva mentre era velocissimo. Solo 7/o, invece, l’asso svizzero Marco Odermatt, per la prima volta mostratosi non dominante ma battibile, che conserva comunque il primato in classifica generale e di disciplina. Domani tocca alla discesa piu lunga del mondo, con i più di quattro km della Lauberhorn.

