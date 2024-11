Sci: Cdm; torna la coppa con gli slalom di Levi

agenzia

Sabato le donne e domenica gli uomini, assenti Brignone e Goggia

LEVI, 11 NOV – La coppa del mondo riparte nel prossimo fine settimana a Levi, in Finlandia, nel profondissimo nord oltre il circolo polare artico: sabato slalom speciale donne e domenica slalom uomini. Assente Federica Brignone, dominatrice del gigante d’apertura a Soelden che con le altre polivalenti e pure Sofia Goggia sta volando negli Usa per preparare al meglio la trasferta nord americana che scatta a fine novembre, per lo speciale di sabato le ragazze azzurre devono soprattutto capire se c’è’ statp per loro un qualche progresso in questa disciplina da troppi anni ormai molto ostica. Per l’Italia in gara ci saranno Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Giorgia Collomb, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi. Rossetti è l’azzurra con il maggior numero di presenze sulla pista Black di Levi con nove gare ma un solo piazzamento nelle trenta (29sima nel 2020) a pari merito con Lara Della Mea, che è stata 26sima nel 2023. Alle loro spalle Peterlini a quota otto con un dodicesimo posto raggiunto nel 2023 come miglior piazzamento. La regina del pendio finlandese è ovviamente l’americana Mikaela Shiffrin con sette trionfi. Mikaela dovra’ subito riscattarsi dalle delusioni di Soelden (prima nella manche iniziale ma solo quinta alla fine) puntando al 98/o successo della sua strepitosa carriera. Per lo speciale uomini,invece, l’Italia ha per ora certi Alex Vinatzer (ottimo 5/0 a Soelden), Tommaso Sala a caccia del primo risultato di vero prestigio , Tobias Kastlunger ed il veterano Stefano Gross. In quella gara osservati speciali saranno ovviamente il campionissimo austriaco Marcel Hirscher al rientro anche in questa competizione grazie ad una wild card, ed il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen,in forma strerepitosa come ha dimostrato con il quarto poso di Soelden e voglioso di portare al suo nuovo paese il primo podio nella storia dello sci.

