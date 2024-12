Sci: Cdm; tutto pronto per tappa dolomitica Gardena- Badia

agenzia

Novità tv con telecamere su maschere atleti

BOLZANO, 04 DIC – Tutto è pronto per la tappa dolomitica di Coppa del mondo uomini tra le Dolomiti, classico appuntamento italiano del circo bianco in Val Gardena e in Alta Badia. I due comitati organizzatori hanno presentato a Bolzano le loro gare: venerdì 20 e sabato 21dicembre superG e discesa sulla Saslong e poi domenica 22 e lunedì 23 slalom gigante e slalom speciale sulla Gran Risa. Le condizioni delle due piste sono decisamente buone con una bella base di neve sparata dai cannoni ed aspettando anche qualche nuova prossima nevicata che renda il paesaggio pienamente invernale. Con un paesaggio invernale per recenti nevicate. Un grande impegno è stato messo dagli organizzatori per le misure di sicurezza soprattutto nelle gare più veloci. Ma la novità maggiore, partendo dalle gare gardenesi, riguarda la tv e dunque i telespettatori. Mutuato dagli sport motoristici verrà per la prima volta sperimentato un sistema di riprese con mini telecamere sistemate su maschere e occhiali di alcuni atleti in modo da rendere ancor più spettacolari le immagini della gara. Il tutto in vista dei prossimi mondiali di Saalbach, in febbraio, con queste riprese che dovrebbero diventare la norma.

