Sci: finali; Meillard vince ultimo gigante, De Aliprandini 9/o

agenzia

Ennesimo festival svizzero a Sun Valley

SUN VALLEY, 26 MAR – Ennesimo festival svizzero anche alle Finali americane di Sun Valley nell’ultimo gigante della stagione : ha vinto infatti l’elvetico Loic Meillard ,28 anni campione mondiale di speciale, davanti al suo connazionale e asso pigliatutto, detentore anche di questa coppa, Marco Odermatt in 2.16.16. Terzo e’ il norvegese te Henrik Kristoffersen in 2.16.35. Unico azzurro in gara ed in classifica – dopo una seconda manche meno angolata della prima e dunque piu’ veloce ma su un fondo scivoloso ed infido, trattato abbondantemente con il sale per ìl caldo primaverile – e’ il trentino Luca De Aliprandini che ha chiuso 9/o in 2.17.30 dopo essere stato 7/o nella prima discesa. Domani a Sun Valley con gli slalom donne e uomini si chiude la stagione 2024-25. Saranno gare decisive per l’assegnazione delle due coppe di specialita’ ma con gli italiani fuori dai giochi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA