Sci: Finali; slalom al norvegese Haugan e coppa a Kristoffersen

A Sun Valley per l'Italia solo Vinatzer che è arrivato 17/o

SUN VALLEY, 27 MAR – Il norvegese Timon Haugan in 1.43.81 ha vinto lo slalom speciale che ha chiuso a Sun Valley la stagione di Coppa del mondo 2024-25. Con lui sul podio il francese Clement Noel in 1.43.64 e l’austriaco Fabio Gstrein in 1.43.98. Coppa del mondo al norvegese – oggi quarto – Henrik Kristoffersen, la sua quarta in questa disciplina che incorona a 30 anni una carriera splendida con ben 33 successi. Per l’Italia in classifica solo l’Alex Vinatzer, unico azzurro qualificatosi per le Finali, 17/o in 1.46.22 e dunque troppo poco per garantirsi, come avrebbe voluto, un posto al via tra i primi 15 nella prossima stagione che sarà olimpica ed in Italia.

