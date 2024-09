Sci: frattura della clavicola per Nicol Delago

agenzia

Azzurra si stava allenando a Ushuaia,in serata rientro in Italia

BOLZANO, 13 SET – Frattura della clavicola per l’azzura Nicol Delago . La gardenese è stata infatti costretta a interrompere gli allenamenti in corso a Ushuaia, in Argentina, perché’ si è procurata la frattura scomposta della clavicola destra. Nicol farà ritorno in Italia in serata, dove verrà presa in consegna dalla Commissione medica fisi per venire operata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA