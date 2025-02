Sci: gigante e slalom Kranjska Gora, scelti gli undici azzurri

agenzia

Da De Aliprandini a Vinatzer per le due gare tecniche di coppa

ROMA, 25 FEB – Sono undici gli atleti selezionati per le due gare tecniche di Kranjska Gora. Il direttore tecnico, Max Carca, per la tappa slovena della Coppa del mondo uomini dove si disputeranno un gigante e uno slalom sabato e domenica prossimi, ha convocato Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Simon Talacci e Stefano Pizzato, al secondo impegno nel circuito maggiore. Per lo slalom, invece, la squadra sarà composta da Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Corrado Barbera e Tommaso Saccardi. La Podkoren vanta una lunga tradizione nella Coppa del mondo di sci: sono dieci le vittorie azzurre, a partire da quella di Tomba nello slalom dell’87 fino a quella di Manfred Moelgg nello slalom del 2008. Fra i nomi dei vincitori anche Giorgio Rocca, Patrick Holzer e Sergio Bergamelli. Il programma delle gare 2025 prevede il gigante, sabato 1 marzo, con prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30, seguito dallo slalom di domenica 2, sempre alle 9.30 e alle 12.30.

