Sci: Goggia ‘vogliamo portare altre vittorie all’Italia’

'Spero di essere esempio e guida. Grazie ad Atalanta per gioia"

ROMA, 24 MAG – “Vincere è l’atto conclusivo della lotta, è una soddisfazione personale enorme, siamo orgogliosi di batterci per i valori più alti del nostro Paese e vogliamo ancora portare vittorie alla nostra amata Italia. Lo sport porta valori essenziali alle nuove generazioni e mi auguro di rappresentare un esempio e una guida perché lo sport è sacrificio, dedizione e passione; valori che dobbiamo coltivare”. Così Sofia Goggia, durante l’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Sono una donna e un’atleta, sono grata di esprimere me stessa in una competizione imparziale contro il tempo, ma siamo riconoscenti ai nostri avversari perché senza di loro non ci sarebbe competizione. Se si accetta una sfida si dona tutto, si brucia come una fenice e si riparte da zero, anche dopo una vittoria – prosegue Goggia -. Noi siamo i sogni dei bambini, una promessa mantenuta, la forza e il coraggio di avere una visione più ampia”, conclude. Infine un pensiero sull’impresa dell’Atalanta, capace di vincere l’Europa League battendo in finale il Bayer Leverskusen. “Penso che sia doveroso trasmettere l’immensa gioia della vittoria di Bergamo. Grazie a presidente, staff e giocatori perché sono riusciti a trasformare questo sogno in una bellissima realtà”, conclude.

