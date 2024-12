Sci: Hirscher si infortuna, “Forse il mio viaggio è finito”

agenzia

In gara dopo 5 anni. Operato al ginocchio, "stagione finita"

ROMA, 03 DIC – L’ex campione di sci Marcel Hirscher, che quest’inverno ha tentato un ritorno in Coppa del Mondo dopo cinque anni di ritiro, si è infortunato lunedì in allenamento al ginocchio ed è costretto a terminare la sua stagione dopo solo tre gare. Lo ha annunciato martedì uno dei suoi fornitori Van Deer. “Marcel Hirscher ha una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro”, dice il comunicato di Van Deer marchio sostenuto da Red Bull. “Un legamento cruciale in meno è la fine del progetto”, ha spiegato Hirscher, citato nel comunicato. Lunedì sera è stato operato e “rimarrà in ospedale per due o tre giorni in osservazione”, aggiunge il comunicato. L’otto volte vincitore della Coppa del mondo di sci, considerato da molti il miglior sciatore della storia, ha tentato questo inverno un ritorno al massimo livello a 35 anni e dopo cinque anni lontano dalla competizione. “Naturalmente è uno stop difficile dopo otto mesi di un allenamento per rientrare. È un vero peccato perché tutto il team, incluso me, aveva altri progetti per questo inverno – ha affermato Marcel Hirscher, citato nel comunicato – Sarà sicuramente difficile guardare le gare ma fa parte del gioco. Forse ho finito il mio viaggio”. Alla fine di ottobre, Hirscher era riuscito a qualificarsi per la prima gara invernale a Sölden, una sorta di vittoria per l’austriaco che correva ormai sotto i colori dei Paesi Bassi. Era stato deluso dalle sue prestazioni nello slalom, la sua disciplina preferita ai suoi tempi: ha terminato molto lontano dai migliori a Levi (Finlandia) prima di cadere nella prima manche a Gurgl (Austria) in novembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA