Il 7 marzo. Già in programma discesa e SuperG l'8 ed il 9 marzo

KVITFIELL, 03 FEB – Sarà la località norvegese Kvitfjell a recuperare il prossimo 7 marzo la discesa di coppa del mondo uomini cancellata ieri a Garmisch, in Austria, per nebbia. Lo ha fatto sapere la FIS. Nella pista norvegese sono gia’ in programma una discesa ed un SuperG l’8 ed il 9 marzo.

