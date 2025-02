agenzia

Dal 28 febbraio al 2 marzo in Norvegia due discese e un SuperG

KVITFJELL, 15 FEB – Controllo neve positivo e ok della Fis alle gare di coppa del mondo donne di Kvitfjell, in Norvegia. Dal 28 febbraio al 2 marzo nella località norvegese sono in programma due discese ed un superG.

